Подготовсяподготовся будущего сочинения.О чём ты хочешь написать. Подчеркни или ??пиши свою тему.
Литература
Подготовсяподготовся будущего сочинения.О чём ты хочешь написать. Подчеркни или ??пиши свою тему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы выбрала тему дружба<--- потому что эта самая распрастоннёная тема. Для написания сочинения можно взять книгу 'Три мушкетёра" или книгу 'Дикая собака динго' , т.к в этих книгах ярко выраженны признаки дружбы))
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