Подготовсяподготовся будущего сочинения.О чём ты хочешь написать. Подчеркни или ??пиши свою тему.

Гость: Гость:

Я бы выбрала тему дружба<--- потому что эта самая распрастоннёная тема. Для написания сочинения можно взять книгу 'Три мушкетёра" или книгу 'Дикая собака динго' , т.к в этих книгах ярко выраженны признаки дружбы))