Помогите номер 2!просто перевести!

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Помогите номер 2!просто перевести!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем Египте мужчины и женщины красили свои глаза. Они использовали черную или зеленую краску. Женщины так же красили свои рты(губы) . Они красили их в красный. У женщин были длинные волосы. У них был бисер в волосах. Многие женщины имели белые платья. Но иногда женские платья были оранжевыми или желтыми или зелеными.
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