Выразите в одинаковых долях 4/25 и 9/10; 5/6 и 4/9; 3/20 и 2/15;
Математика
Выразите в одинаковых долях 4/25 и 9/10; 5/6 и 4/9; 3/20 и 2/15;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/25 и 9/10 1. 8/50,18/50 5/6 и 4/9 1. 15/18,8/18 3/20 и 2/15 1. 9/60,8/60
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