Выразите в одинаковых долях 4/25 и 9/10; 5/6 и 4/9; 3/20 и 2/15;

Математика

Выразите в одинаковых долях 4/25 и 9/10; 5/6 и 4/9; 3/20 и 2/15;

Автор: Гость