Төменде берілген синоним сөздерден сөйлемдер құранда р 1. Мейрам , мереке, той. 2. Тойлау , мерекелеу, мейрамдау
Қазақ тiлi
Төменде берілген синоним сөздерден сөйлемдер құранда р 1. Мейрам , мереке, той. 2. Тойлау , мерекелеу, мейрамдау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазақтар үнемі 22ші наурыз куні қазақтар жана жылын тойлайды бұл мереке үздік тойланады. Біз кеше үй іші болып басқа халықтардың тойын көрдік , бірақ біздікіне жетпейду екен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
В магазине было 220кг клубники. продали (дробь) 7/10 всей клубники. Сколько килограммов клубники не проданно?
Русский язык
Значения поговорок: Терпи, голова, в кости скована О здоровье суди не по годам, ?? по зубам (по ребрам)