Төменде берілген синоним сөздерден сөйлемдер құранда р 1. Мейрам , мереке, той. 2. Тойлау , мерекелеу, мейрамдау

Қазақ тiлi
Төменде берілген синоним сөздерден сөйлемдер құранда р 1. Мейрам , мереке, той. 2. Тойлау , мерекелеу, мейрамдау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазақтар үнемі 22ші наурыз куні қазақтар жана жылын тойлайды бұл мереке үздік тойланады. Біз кеше үй іші болып басқа халықтардың тойын көрдік , бірақ біздікіне жетпейду екен 
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