В магазине было 220кг клубники. продали (дробь) 7/10 всей клубники. Сколько килограммов клубники не проданно?

Математика

В магазине было 220кг клубники. продали (дробь) 7/10 всей клубники. Сколько килограммов клубники не проданно?

Автор: Гость