В магазине было 220кг клубники. продали (дробь) 7/10 всей клубники. Сколько килограммов клубники не проданно?
Математика
В магазине было 220кг клубники. продали (дробь) 7/10 всей клубники. Сколько килограммов клубники не проданно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 220 : 10 х 7 =154(кг) клубники продали 2) 220 - 154 = 66(кг) осталось не продано Ответ: 66 кг.
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