Сочинение о цветке(10-15 предложил.) описание,цветок любой

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Ландыш я считаю чудом природы. Желтовато-белые колокольчики идеальной формы на тонкой зелёной ножке, вызвышающейся среди довольно широких удлинённых листьев. Кажется, тронь их — и зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна в разгаре. На ландышевой поляне стоит чудесный аромат, не сравнимый ни с каким другим. Немного сладковатый, он кружит голову, окуты­вает нас приятным дурманом. Ландышей осталось очень мало, это ред­кий цветок, занесённый в Красную книгу. По­этому нельзя понять тех людей, которые со­ставляют из этих цветов букеты и продают их. А те, кто едут в лес, чтобы насладиться чудесной картиной — бело-зелёной ароматной поляной, находят там зачастую вытоптанную браконьерами лысую лужайку. Давайте же беречь этот дар природы — чудесный цветок с ласкающим слух названием «ландыш»!