ПОМОГИТЕ!алгебра,7 класс.СРОЧНО!

Алгебра
ПОМОГИТЕ!алгебра,7 класс.СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A•b•c вроде так,точно не помню
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