Как сделать фонетический разбор слова ,,бьёт "?

Математика
Как сделать фонетический разбор слова ,,бьёт "?
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