Переведите на казахский язык вот эти слова:одноэтажный,многоэтажный,двух-,пятиэт??жный,кирпичный,блочный,панельный дом,однокомнатная,двухкомнатная,квартира с видом на горы,подниматься,спускаться,столовая,гостиная,детская,спальн...
Қазақ тiлi
Переведите на казахский язык вот эти слова:одноэтажный,многоэтажный,двух-,пятиэт??жный,кирпичный,блочный,панельный дом,однокомнатная,двухкомнатная,квартира с видом на горы,подниматься,спускаться,столовая,гостиная,детская,спальня,кабинет,кухня,прихожая/передняя,коридор,ванная,туалет,кладовая,ставить/расставить,обставлять/обставить квартиру мебелью,мебельный,мебельный гарнитур. ПОМОГИТЕ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бір қабатты, көп қабатты, екі қабатты, бес қабатты, кірпішті, блокты, панельді үй, бір бөлмелі, екі бөлмелі, тау көрінісіндегі пәтер, көтерілу, түсу, асхана, қонақ бөлме, балалар бөлмесі, жатын бөлме, кабинет, ас үй, кіреберіс/алдыңғы, дәліз, ванна, дәретхана, қойма, пәтерді жиһазбен қою, жиһазды, жиһазды гарнитур
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Построй отрезки МК и МН .какая линия получилась???сколько в ней звеньев ?дополнительные чертеж таким образом ,чтобы в домовой было 4 звена
Английский язык