Построй отрезки МК и МН .какая линия получилась???сколько в ней звеньев ?дополнительные чертеж таким образом ,чтобы в домовой было 4 звена

Математика

Построй отрезки МК и МН .какая линия получилась???сколько в ней звеньев ?дополнительные чертеж таким образом ,чтобы в домовой было 4 звена

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