Построй отрезки МК и МН .какая линия получилась???сколько в ней звеньев ?дополнительные чертеж таким образом ,чтобы в домовой было 4 звена
Математика
Построй отрезки МК и МН .какая линия получилась???сколько в ней звеньев ?дополнительные чертеж таким образом ,чтобы в домовой было 4 звена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломаная линия, чтобы получилось 4 звена нужно соединить Н и К
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