Значения поговорок: Терпи, голо­ва, в кости скована О здоровье суди не по годам, ?? по зубам (по ребрам)

Русский язык
Значения поговорок: Терпи, голо­ва, в кости скована О здоровье суди не по годам, ?? по зубам (по ребрам)
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