Значения поговорок: Терпи, голо­ва, в кости скована О здоровье суди не по годам, ?? по зубам (по ребрам)

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Значения поговорок: Терпи, голо­ва, в кости скована О здоровье суди не по годам, ?? по зубам (по ребрам)

Автор: Гость