К многоклеточным водорослям не относятся: А)спирогира В)хламидомонада С)ульва Д)улотрикс
Биология
К многоклеточным водорослям не относятся: А)спирогира В)хламидомонада С)ульва Д)улотрикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К многоклеточным не относится хламидомонада (В)
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