Укажите множество решений системы неравенств -12+3хgt;0 9-4xgt;-3
Алгебра
Укажите множество решений системы неравенств -12+3хgt;0 9-4xgt;-3
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-12+3х>03x>12x>4 9-4x>-3-4x>-124x<12x<3Ответ: решений нет
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