Отметьте нули функции y= |x+5| -4 Варианты А) 1 и 9, Б) -1 и -9, С) -1, D) 9
Математика
Отметьте нули функции y= |x+5| -4 Варианты А) 1 и 9, Б) -1 и -9, С) -1, D) 9
Ответ(ы) на вопрос:
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Правильный ответ с) -1
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