Отметьте нули функции y= |x+5| -4 Варианты А) 1 и 9, Б) -1 и -9, С) -1, D) 9

Математика

Отметьте нули функции y= |x+5| -4 Варианты А) 1 и 9, Б) -1 и -9, С) -1, D) 9

Автор: Гость