Выпишите из предложенных групп сочетания слов являющееся словосочетанием 1)наш д??м 2)мальчики и девочки 3)около дома 4) пусть говорят
Русский язык
Выпишите из предложенных групп сочетания слов являющееся словосочетанием 1)наш д??м 2)мальчики и девочки 3)около дома 4) пусть говорят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 и 3 вроде. Хотя я не уверенна , но 1 точно.
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