Ходишь по улицам всматриваясь в знакомые здания и понимаешь что хороший вкус это ??режде всего чувство меры . Расставьте запятые найдите 3 слово сочетания и разберите их плиз

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Ходишь по улицам всматриваясь в знакомые здания и понимаешь что хороший вкус это ??режде всего чувство меры . Расставьте запятые найдите 3 слово сочетания и разберите их плиз

Автор: Гость