Ходишь по улицам всматриваясь в знакомые здания и понимаешь что хороший вкус это ??режде всего чувство меры . Расставьте запятые найдите 3 слово сочетания и разберите их плиз
Русский язык
Ходишь по улицам всматриваясь в знакомые здания и понимаешь что хороший вкус это ??режде всего чувство меры . Расставьте запятые найдите 3 слово сочетания и разберите их плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходишь по улицам,всматриваясь в знакомые здания,и понимаешь,что хороший вкус- это, прежде всего, чувство меры. (наверное так)
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