Школьники играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей высоты достигнет мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит t=2с? Высота отсчитывается от точки броска.

Физика

Школьники играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей высоты достигнет мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит t=2с? Высота отсчитывается от точки броска.

Автор: Гость