Школьники играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей высоты достигнет мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит t=2с? Высота отсчитывается от точки броска.

Физика
Школьники играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей высоты достигнет мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит t=2с? Высота отсчитывается от точки броска.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время полета мяча t = (2 vy)/g vy = (g t)/2 = 10 м/c максимальная высота подъема H = vy²/(2g) = 100/20 = 5 м
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