Решите поподробнее: (√5-√5)/(√7+√5)-(√7+√5)/(√7-√5)=

Алгебра
Решите поподробнее: (√5-√5)/(√7+√5)-(√7+√5)/(√7-√5)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : (5+√35)/2. на фото в принципе все понятно, старалась как можно подробнее расписать.
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