Задание для настоящих сыщиков. Объявляется розыск! Звуки скрылись с места происшествия, но известны их приметы. Они очень хитрые и могут менять свое обличее. Попробуй по " фонетическому портрету" опознать каждого из них 1. Э...

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Задание для настоящих сыщиков. Объявляется розыск! Звуки скрылись с места происшествия, но известны их приметы. Они очень хитрые и могут менять свое обличее. Попробуй по " фонетическому портрету" опознать каждого из них 1. Это гласные звук, он произносится после твердых шипящих и Ц, хотя на письме скрывается под буквой И; иногда он может менять свое обличие и после приставки в корне слова заменить звук (и). 2. Это глухой, твердый согласный, он никогда не имеет пары, может появляться в своем обиличие, но может и скрываться под маской и обозначаться буквами ТС, ТЦ, ДС, ДЦ. 3. Это шипящий согласный, он имеет глухую пару, может появляться в своем обличии и может скрываться под буквами СЖ, ЗЖ, ЖЖ

Автор: Гость