На одной полке 3 книги а на другой в 4 раза больше. сколько книг соояло на второй полке
Математика
На одной полке 3 книги а на другой в 4 раза больше. сколько книг соояло на второй полке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*4=12(книг)-стояло на второй полке Ответ:12 книг
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