Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются
Право
Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неосторожность людей и природное явление
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