Основными причинами несчастных случаев при землетрясе­ниях являются

Право
Основными причинами несчастных случаев при землетрясе­ниях являются
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Гость:
Неосторожность людей и природное явление
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Переведите пожалуйста текст .заранее спасибо большое.
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