Число десятков на 3 больше числа единиц
Математика
Число десятков на 3 больше числа единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не очень понятно задание, но из того, что есть: х - число единиц, тогда (х+3) - число десятков
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