В гостях у королевы Где ты была сегодня, Киска У королевы у английской. Что ты в??дала при дворе? Видала мышку на ковре Сочини продолжение песни в виде музыкального диалога. Заранее спасибо

Музыка

В гостях у королевы Где ты была сегодня, Киска У королевы у английской. Что ты в??дала при дворе? Видала мышку на ковре Сочини продолжение песни в виде музыкального диалога. Заранее спасибо

Автор: Гость