В гостях у королевы Где ты была сегодня, Киска У королевы у английской. Что ты в??дала при дворе? Видала мышку на ковре Сочини продолжение песни в виде музыкального диалога. Заранее спасибо
Музыка
В гостях у королевы Где ты была сегодня, Киска У королевы у английской. Что ты в??дала при дворе? Видала мышку на ковре Сочини продолжение песни в виде музыкального диалога. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ковер то ни простой, а ковер то золотой
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