число лет сына составляет 2/11 лет отца,а число лет дочери 5/11 лет отца.Сколько лет отцу,если сыну и дочери вместе 28 лет?

Математика

число лет сына составляет 2/11 лет отца,а число лет дочери 5/11 лет отца.Сколько лет отцу,если сыну и дочери вместе 28 лет?

Автор: Гость