число лет сына составляет 2/11 лет отца,а число лет дочери 5/11 лет отца.Сколько лет отцу,если сыну и дочери вместе 28 лет?
Математика
число лет сына составляет 2/11 лет отца,а число лет дочери 5/11 лет отца.Сколько лет отцу,если сыну и дочери вместе 28 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28: 7х 11= 44 года отцу проверка: 44: 11 х 2 = 8 лет сыну 44: 11 х 5 = 20 лет дочери 8+20 = 28 лет сыну и дочери Ответ: 44 года отцу
Гость:
пусть х лет отцу 2/11х лет - сыну 5/11 - дочери 2/11х+5/11х=28 7/11 х=28 х=28:7/11 х=44 года - отцу
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