100 грамм конфет и 1 шоколадка стоит 13 рублей а 700 грамм конфет и 5 шоколадок стоят 75 рублей сколько стоит 1 шоколадка и 1 килограмм конфет?
Математика
100 грамм конфет и 1 шоколадка стоит 13 рублей а 700 грамм конфет и 5 шоколадок стоят 75 рублей сколько стоит 1 шоколадка и 1 килограмм конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена количество стоимость ? 100 г конф и 1 шок 13 руб ? 700 г конф и 5 шок 75 ру 13 х 5 = 65 руб стоят 500 г конфет и 5 шоколадок 75 - 65 =10 руб стои 200 г кофет 10:2 = 5 руб стоит 100 г конфет 13-5 = 8 руб стои 1 шоколадка проверка: 5 х 7 + 8 х 5 = 75 руб ответ: 5 рублей стоит 100 г конфет и 8 руб стоит 1 шоколадка
Гость:
пусть х руб - стоит 1 кг конфет у руб.- стоит 1 шоколадка 0,1х+у=13 0,7х+5у=75 из первого уравнения у=13-0,1х подставим во второе 0,7х+5(13-0,1х)=75 0,7х+65-0,5х=75 0,2х=10 х=50 руб стоит 1 кг конфет у=13-0,1*50=8 руб стоит 1 шоколадка
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