100 грамм конфет и 1 шоколадка стоит 13 рублей а 700 грамм конфет и 5 шоколадок стоят 75 рублей сколько стоит 1 шоколадка и 1 килограмм конфет?

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Цена количество стоимость ? 100 г конф и 1 шок 13 руб ? 700 г конф и 5 шок 75 ру 13 х 5 = 65 руб стоят 500 г конфет и 5 шоколадок 75 - 65 =10 руб стои 200 г кофет 10:2 = 5 руб стоит 100 г конфет 13-5 = 8 руб стои 1 шоколадка проверка: 5 х 7 + 8 х 5 = 75 руб ответ: 5 рублей стоит 100 г конфет и 8 руб стоит 1 шоколадка