два двалуджа собрали вместе 135 грибов,причём один из них собрал на 17 грибов меньше,чем другой.Сколько грибов собрал каждый валуж?
Математика
два двалуджа собрали вместе 135 грибов,причём один из них собрал на 17 грибов меньше,чем другой.Сколько грибов собрал каждый валуж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х гр.- собрал первый, тогда (х+17) гр. -собрал второй. х+х+17=135 2х=118 х=59 гр. собрал 1 х+17=76 гр. собрал 2 проверка59+76=135
Гость:
135-17 = 118 (г) собрали бы одинаково 118 : 2 = 59 (г) собрал первый валуж 59 + 17 = 76 (г) собрал второй валуж Ответ: 59 грибов собрал первый валуж, 76 грибов собрал второй валуж
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