два двалуджа собрали вместе 135 грибов,причём один из них собрал на 17 грибов меньше,чем другой.Сколько грибов собрал каждый валуж?

пусть х гр.- собрал первый, тогда (х+17) гр. -собрал второй. х+х+17=135 2х=118 х=59 гр. собрал 1 х+17=76 гр. собрал 2 проверка59+76=135

Гость: Гость:

135-17 = 118 (г) собрали бы одинаково 118 : 2 = 59 (г) собрал первый валуж 59 + 17 = 76 (г) собрал второй валуж Ответ: 59 грибов собрал первый валуж, 76 грибов собрал второй валуж