какое максимальное напряжение можно подать на резистор сопротивлением 1 кОм , если мощьность тока в нём не должна превышать 5 Вт.

Физика

какое максимальное напряжение можно подать на резистор сопротивлением 1 кОм , если мощьность тока в нём не должна превышать 5 Вт.

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