какое максимальное напряжение можно подать на резистор сопротивлением 1 кОм , если мощьность тока в нём не должна превышать 5 Вт.
Физика
какое максимальное напряжение можно подать на резистор сопротивлением 1 кОм , если мощьность тока в нём не должна превышать 5 Вт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какое максимальное напряжение можно подать на резистор P=U^2/R U=sqrt(PR)=sqrt(5*1000)=70,7 В Uмах=70.7 В
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