на ферме всего 545 птиц уток в 5 раз меньше чем кур а гусей143 сколько было уток?
Математика
на ферме всего 545 птиц уток в 5 раз меньше чем кур а гусей143 сколько было уток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х-уток, тогда 5х-курей х+5х+143=545 6х=402 х=67 уток 5х=335 курей ответ: 67 уток 2 вариант(если через Х не учили) 545-143=402 уток и курей вместе 402:6=67 уток
Гость:
Пусть уток X. Тогда кур 5х. Известно, что гусей 143. Составим уравнение : х+5х+143=545 6х=545-143 6х=402 х=402/6 х=67 уток 67*5=335 кур На ферме 67 уток; 335 кур; 143 гуся.
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