два проводника, с опротивление которых равно 50 и 100 Ом, включены вэлектрическую цепь последовательно. в каком из них выделится большее количество теплоты и во сколько раз.                                                                                                              

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Для решения используем закон Джоуля-Ленца: Q=I^2*R*T, где I - сила тока, R - сопротивление, T - время. Мы видим, что болшее количество теплоты выделится в том случае, когда сопротивление больше (при условии, что время нагрева одинаково). Сопротивление больше во втором случае в два раза, чем в первом. Значит, второй резистор выделит вдвое больше теплоты, чем первый.