Докажите что при любом натуральном x значение выражения x^3+3x^2+2xделится на 6
Алгебра
Докажите что при любом натуральном x значение выражения x^3+3x^2+2xделится на 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^3+3x^2+2x=x(x^2+3x+2)=x(x^2+2x+x+2)=x(x(x+2)+x+2)=x(x+1)(x+2) получили произведение трех последовательных натуральных чисел, из них хотя бы одно делится на 2 и одно делится на 3, следовательно все произведение делится на 6
Гость:
[latex]x^3+3x^2+2x=x(x^2+3x+2)=x(x+1)(x+2)[/latex] в результате разложения многочлена на множители, получаем произведение трех последовательных чисел. Так как число 6 при разложении дает произведение 2 и 3. На 2 деляться все четные числа( в натуральном ряду - это каждое второе число), а на 3 делится каждое третье натуральное число.Значит из трех последовательных множителей, обязательно найдется один. который будет делиться на 2 и один, который будет делиться на 3. А все произведение будет делиться на 6.
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