Число умножили на 4,к полученному произведению прибавили 36 и результат разделили ??а 6.в частному получилась половна числа48.какой число

Математика

Число умножили на 4,к полученному произведению прибавили 36 и результат разделили ??а 6.в частному получилась половна числа48.какой число

Автор: Гость