Число умножили на 4,к полученному произведению прибавили 36 и результат разделили ??а 6.в частному получилась половна числа48.какой число

Математика
Число умножили на 4,к полученному произведению прибавили 36 и результат разделили ??а 6.в частному получилась половна числа48.какой число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  х - искомое число       (4х + 36) : 6 = 48 : 2     (4х + 36) : 6 = 24     4х + 36 = 24 · 6      4х + 36 = 144      4х = 144 - 36      4х = 108     х = 108 : 4     х = 27      Ответ: 27.
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