Число умножили на 4,к полученному произведению прибавили 36 и результат разделили ??а 6.в частному получилась половна числа48.какой число
Математика
Число умножили на 4,к полученному произведению прибавили 36 и результат разделили ??а 6.в частному получилась половна числа48.какой число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - искомое число (4х + 36) : 6 = 48 : 2 (4х + 36) : 6 = 24 4х + 36 = 24 · 6 4х + 36 = 144 4х = 144 - 36 4х = 108 х = 108 : 4 х = 27 Ответ: 27.
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