Чого не можна робити в лісі?
Українська мова
Чого не можна робити в лісі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ліс - це найкраще місце відпочинку як для дітей, так і для дорослих. Саме в ньому сконцентрована багата і різноманітна природа, яку ідеально доповнюють спів птахів і свіжий чисте повітря. Щоб зберегти ліс зеленим і красивим, а також не нашкодити собі, при знаходженні в ньому потрібно дотримуватись
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Соедини буквы в словах и соответствующие им звуки (k) (ks) (z) (s) cockerel pigs cat fox the slimhas
Английский язык
Математика