Чого не можна робити в лісі?

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Чого не можна робити в лісі?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ліс - це найкраще місце відпочинку як для дітей, так і для дорослих. Саме в ньому сконцентрована багата і різноманітна природа, яку ідеально доповнюють спів птахів і свіжий чисте повітря. Щоб зберегти ліс зеленим і красивим, а також не нашкодити собі, при знаходженні в ньому потрібно дотримуватись
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