Чому Тетяна була улюбленою героїнею Пушкіна?

Литература
Чому Тетяна була улюбленою героїнею Пушкіна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она была скромна,но в то же время бросала вызов.Она чтение,предпочитала различным забавам.Она любила Онегина,но когда вышла замуж,осталась верна своему мужу.Татьяна горда,своенравна,обаятельна...по этому,она и была любимой героиней Пушкина.
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