Чому Тетяна була улюбленою героїнею Пушкіна?

Гость: Гость:

Она была скромна,но в то же время бросала вызов.Она чтение,предпочитала различным забавам.Она любила Онегина,но когда вышла замуж,осталась верна своему мужу.Татьяна горда,своенравна,обаятельна...по этому,она и была любимой героиней Пушкина.