ДАЙТЕ ПЕРЕВОД ТЕКСТУ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!)

Гость: Гость:

Робинзон Крузо.Первая глава. До того,как я расскажу эту историю,я расскажу немного о себе. Я родился 1632 года,в городе Йорк в северной Англии.Мой папа немец,но он приехал работать в Англию.Потом он поженился на моей маме,она англичанка.Его фамилия была Робинзон,так,когда я родился,они звали меня Робинзон. В. Мой папа был хорош в своем бизнесе и я ходил в хорошую школу.Они хотели отдать меня на хорошую работу,чтобы я жил хорошо и комфортно. "Я хочу уйти в море(или Я хочу быть моряком)"-Сказал я маме и папе.Они расстроились по поводу этого "Не делай этого"- говорили они."Ты не будешь счастлив"- они думали. Слушай,я сейчас опаздываю кое куда,я допишу тебе потом в комментариях,ты не против?