Ребята, помогите пожалуйста решить под номером 3. Распишите пожалуйста.

Гость: Гость:

2/(х - 4) домножаем на (х+3) 1/(х+3) домножаем на (х - 4 ) в скобке получаем общий знаменатель (х-4)(х+3) = х² - х -12 в числителе в скобке будет 2(х + 3)- (х-4) - 4х = 10 -3х (х² - 9)/ (10 -3х) = (х - 3)(х+3)/(10 - 3х) (х - 3)(х+3)/(10 - 3х) * (10 - 3х) /(х - 4)(х+3) = (х - 3) / (х - 4)