Помогите плиз!!! Автомашина шла по шоссе 3 ч со скоростью 65,8 км/ч, затем 5 ч она шла по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь ее путь равен 324,9 км.

Математика

Помогите плиз!!! Автомашина шла по шоссе 3 ч со скоростью 65,8 км/ч, затем 5 ч она шла по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь ее путь равен 324,9 км.

Автор: Гость