Один токарь каждый час иготавливал 8 деталей ,а другой 7деталей .за сколько часов о??и изготовят вместе 90 деталей ,если выроботка в час у них не изменится

Математика

Один токарь каждый час иготавливал 8 деталей ,а другой 7деталей .за сколько часов о??и изготовят вместе 90 деталей ,если выроботка в час у них не изменится

Автор: Гость