Один токарь каждый час иготавливал 8 деталей ,а другой 7деталей .за сколько часов о??и изготовят вместе 90 деталей ,если выроботка в час у них не изменится
Математика
Один токарь каждый час иготавливал 8 деталей ,а другой 7деталей .за сколько часов о??и изготовят вместе 90 деталей ,если выроботка в час у них не изменится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+8=15 деталей за час вместе 90/15=6ч совместной работы
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