Какое слова употребил поэт чтобы показать облака как живые существа ?
Литература
Какое слова употребил поэт чтобы показать облака как живые существа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тютчев, Есенин..............
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