Реши задачи. 1) В актовом зале 72 стула расставили в 8 рядов. Сколько стульев в одном ряду? 2) На грядке посажено 56 кустов клубники. В одном ряду 4 куста. Сколько рядов клубники посажено?

Математика

Реши задачи. 1) В актовом зале 72 стула расставили в 8 рядов. Сколько стульев в одном ряду? 2) На грядке посажено 56 кустов клубники. В одном ряду 4 куста. Сколько рядов клубники посажено?

Автор: Гость