Реши задачи. 1) В актовом зале 72 стула расставили в 8 рядов. Сколько стульев в одном ряду? 2) На грядке посажено 56 кустов клубники. В одном ряду 4 куста. Сколько рядов клубники посажено?
Математика
Реши задачи. 1) В актовом зале 72 стула расставили в 8 рядов. Сколько стульев в одном ряду? 2) На грядке посажено 56 кустов клубники. В одном ряду 4 куста. Сколько рядов клубники посажено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 стульев в одном ряду. 2) 14 рядов клубники было посажено.
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