Сочинение на тему важна ли дружба в жизни приз побыстрее

Гость: Гость:

Дружба это одна из самых главных вещей. Никто кроме дружбы не поможет в беде. Дружба есть везде в любом городе, в любой стране... Все должны дружить! Дружат и взрослые, и дети, и животные... Все на свете! И никто дружбу никогда не разольет водой. Дружба вожна везде!