Сочинение на тему важна ли дружба в жизни приз побыстрее
Литература
Сочинение на тему важна ли дружба в жизни приз побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружба это одна из самых главных вещей. Никто кроме дружбы не поможет в беде. Дружба есть везде в любом городе, в любой стране... Все должны дружить! Дружат и взрослые, и дети, и животные... Все на свете! И никто дружбу никогда не разольет водой. Дружба вожна везде!
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