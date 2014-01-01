Что больше: 6/7 или 5/6 или?

Математика
Что больше: 6/7 или 5/6 или?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Больше 6/7!!!!!!!!!!!!!! Приводим к общему знаменателю :42. 36 больше 35
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