Написать отзыв к произведению Б.Житкова "На льдине".Спасибо!
Литература
Написать отзыв к произведению Б.Житкова "На льдине".Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
этот рассказ о рыбаках которые поехали зимой на рыбалку и наловили много рыбы, но их отнесло на льдине и начали паниковать, но потом они проявили находчивость и их спасли.
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