В магазин привезли 645 пакетов молока и 268 пакетов кефира. Всего в течение дня прода??и 475 пакетов. Сколько пакетов осталось? Реши двумя способами. Для столовой купили 392 мелкие тарелки, а глубоких на 80 больше. Сколько вс...

Математика

В магазин привезли 645 пакетов молока и 268 пакетов кефира. Всего в течение дня прода??и 475 пакетов. Сколько пакетов осталось? Реши двумя способами. Для столовой купили 392 мелкие тарелки, а глубоких на 80 больше. Сколько всего тарелок купили? В редакцию за год от детей пришло 735 писем, а от взрослых на 472 меньше. Сколько всего писем пришло за год?

Автор: Гость