В магазин привезли 645 пакетов молока и 268 пакетов кефира. Всего в течение дня прода??и 475 пакетов. Сколько пакетов осталось? Реши двумя способами. Для столовой купили 392 мелкие тарелки, а глубоких на 80 больше. Сколько вс...
Математика
В магазин привезли 645 пакетов молока и 268 пакетов кефира. Всего в течение дня прода??и 475 пакетов. Сколько пакетов осталось? Реши двумя способами. Для столовой купили 392 мелкие тарелки, а глубоких на 80 больше. Сколько всего тарелок купили? В редакцию за год от детей пришло 735 писем, а от взрослых на 472 меньше. Сколько всего писем пришло за год?
Ответ(ы):
Гость:
1 задача 1) 645+268=913(пакетов)-всего привезли пакетов молока и кефира. 2) 913-475=438(пакетов) ответ: осталось 438 пакетов 2 задача 1) 392+80=472(тарелок) ответ: всего купили 472 тарелки 3 задача 1)735-472=263(писем)-пришло писем от взрослых 2)735+263=998(писем) ответ: всего пришло писем в редакцию
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