Массасы 12 г алюминий мен мыс коспасы туз кышкылымен онделді.Бөлініп шыккан сутек 7,4 л көлем(қ.ж) алды.Әр металдың қоспадағы массалық үлесі!
Химия
Массасы 12 г алюминий мен мыс коспасы туз кышкылымен онделді.Бөлініп шыккан сутек 7,4 л көлем(қ.ж) алды.Әр металдың қоспадағы массалық үлесі!
Ответ(ы):
Гость:
Массасы 12 г алюминий мен мыс қоспасын тұз қышқылымен өңделді. Бөлініп шыққан сутек 7,4 л көлем ( қ.ж) алды. Әр металдың қоспадығы массалық үлесін анықтаңдар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Объясни где человеку труднее переносить жару в местах с влажным климатом или в ме??тах с сухим климатом
Физика
Цепь состоит из двух последовательно соединенных проводников сопротивление которых 4 и 6 ом. Сила тока в цепи равна 0,2 А. Найдите напряжение на ка...