Положили 2кг меда потом на 3кгбольше найти массу пустой банки если с медом 8кг

Математика
Положили 2кг меда потом на 3кгбольше найти массу пустой банки если с медом 8кг
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Гость:
Ответ: 2+5+2=78-7=1кг

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