ПОМОГИТЕ ПЖЛ ПЕРЕВЕСТИ

Гость: Гость:

Февраль-последний месяц холодной зимы. дует сильный буран и стоит мороз. земля покрывается белым снегом. в то время когда на севере казахстана настоящая зима, на юге цветут подснежники.февраль самый холодный месяц зимы,стоит мороз обжигающий щеки,в это время хорошо кататься на коньках,лыжах и санках