ПОМОГИТЕ ПЖЛ ПЕРЕВЕСТИ

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Ответ(ы):
Гость:
Февраль-последний месяц холодной зимы. дует сильный буран и стоит мороз. земля покрывается белым снегом. в то время когда на севере казахстана настоящая зима, на юге цветут подснежники.февраль самый холодный месяц зимы,стоит мороз обжигающий щеки,в это время хорошо кататься на коньках,лыжах и санках
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