На какие вопросы отвечает дополнение и обстоятельство помогите пожалуйста))))))))))))))

Русский язык
На какие вопросы отвечает дополнение и обстоятельство помогите пожалуйста))))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обстоятельство отвечает на вопросы где куда когда откуда почему зачем и как .а дополнение отвечает на вопросы всех падежей
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