Подберите к именам прилагательным имена сществительные только женского рода. Прилагательные:прекрасная, интересная, дальняя, приветливая,товарищеская,пшеничная,электрическая,космическая, весенняя. Зарание большое спасибо.

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Подберите к именам прилагательным имена сществительные только женского рода. Прилагательные:прекрасная, интересная, дальняя, приветливая,товарищеская,пшеничная,электрическая,космическая, весенняя. Зарание большое спасибо.

Автор: Гость