Пожалуйста помогитье умаляю номер 386
Русский язык
Пожалуйста помогитье умаляю номер 386
Ответ(ы):
Гость:
Гладить утюгом, работать плугом, перемолоть жерновами,рубить топором,смотреть глазами,слышать ушами,ходить ногами.
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