Когда туристы прошли одну четвертую пути им осталось пройти 42 километра определи??е длину всего туристического маршрута
Математика
Когда туристы прошли одну четвертую пути им осталось пройти 42 километра определи??е длину всего туристического маршрута
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Чему равен периметр равностороннего треугольника, если этот периметр в 4 раза бол??ше периметра квадрата со стороной 4 см 5 мм?
Математика
Составь уравнение по тексту задачи и реши его,купили 12 пачек фруктового сока по 7 р за пачку и 5 пачек томатного сока.сколько стоит пачка томатног...
Алгебра