Когда туристы прошли одну четвертую пути им осталось пройти 42 километра определи??е длину всего туристического маршрута

Математика
Когда туристы прошли одну четвертую пути им осталось пройти 42 километра определи??е длину всего туристического маршрута
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